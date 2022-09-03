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На Донбассе уничтожен российский вертолет Ка-52

Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают успешно уничтожать оккупантов в воздухе.
На Донбассе уничтожен российский вертолет Ка-52

Очередной российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор был сбит в украинском небе. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в субботу, 3 сентября.

"Около 10.30 в Донецкой области зенитными ракетными подразделениями уничтожен очередной вертолет российских оккупантов Ка-52 Аллигатор и беспилотный летательный аппарат Форпост, – говорится в сообщении.

Напомним, российские Ка-52 – регулярные "клиенты" у ВСУ. В последний раз одну из таких машин стоимостью 16 млн долларов сбивали 31 августа.

Также было обнародовано видео уничтожения одного из Аллигаторов.

А накануне ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области..

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