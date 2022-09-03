ЗАЭС снова отключена от сети - МАГАТЭ

Станция продолжает подавать электроэнергию по резервной линии на Запорожскую ТЭС, которая способна обеспечить резервное питание ЗАЭС в случае необходимости.

Запорожская атомная электростанция в субботу, 3 сентября, в очередной раз потеряла связь с последней оставшейся магистральной внешней линией электропередачи, но объект продолжает подавать электроэнергию в сеть по резервной линии, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

Сообщается, что станция продолжает подавать электроэнергию по резервной линии на Запорожскую ТЭС, которая способна обеспечить резервное питание ЗАЭС в случае необходимости.

Руководство станции также сообщило миссии МАГАТЭ о том, что один из двух действующих блоков во второй половине дня был отключен из-за ограничений в сети.

"Один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и других важных функций безопасности на площадке, а также для домашних хозяйств, заводов и других объектов", - сообщают в МАГАТЭ.

Напомним, 2 сентября сообщалось, что на Запорожской АЭС работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины.

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