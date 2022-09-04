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Ночью РФ обстреляла Днепропетровщину: пострадал один район

Трижды под вражеский "Град" попал Никопольский район.
Ночью РФ обстреляла Днепропетровщину: пострадал один район
Россияне обстреляли Днепропетровщину. / t.me/dnipropetrovskaODA

Российские боевики устроили "огненную" ночь в Днепропетровской области. Как сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, под вражескую артиллерию попал один район области.

Никопольский район

Россияне трижды ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе случился пожар, но огонь удалось потушить. В городе повреждены 5 жилых домов и несколько хозяйственных сооружений, выведена из строя линия электропередач. О пострадавших не сообщается.

В Марганецкой громаде пострадал частный дом со складами, а также проходная местного завода.

Последствия ночного обстрела. / t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия ночного обстрела. / t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия ночного обстрела. / t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия ночного обстрела. / t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия ночного обстрела. / t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия ночного обстрела. / t.me/dnipropetrovskaODA

Ранее мы писали, что в сети обнародовали видео российских обстрелов по Запорожской АЭС. 

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