Николаев: РФ ночью обстреляла школы, больницы и жилые дома

Предварительно, враг обстрелял город ракетами С-300.

Российские боевики продолжают террор украинского населения в Николаеве. Минувшей ночью враг обстрелял медицинские учреждения, школы и жилые дома областного центра. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Приблизительно в 2:30 ночи боевики нанесли массированный ракетный удар, предварительно, ракетами типа С-300. На местах повреждения работают коммунальщики и аварийные бригады. Существенно повреждены электропередачи и водопровод, а также три лечебных и два учебных учреждения, гостиница и музей. Также разрушены жилые дома.

Предварительно, обошлось без жертв среди мирного населения. Информация уточняется.

Ранее мы писали, что WSJ рассказала о плане наступления ВСУ на юге. Украинские военные стремятся ослабить передовые российские силы.