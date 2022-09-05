Тела погибших мариупольцев до сих пор под завалами домов - горсовет

Оккупационные власти делают вид, что ничего не происходит, а рядом с обглоданными трупами живут люди.

Во временно оккупированном Мариуполе до сих пор не извлечены из-под завалов все тела погибших, а "власти" делают вид, что ничего не происходит. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Новые страшные находки. Левобережье. бул. Морской. До сих пор не извлечены трупы из под завалов. Часть трупов просто обглодали собаки. По данным соседей в доме от четырех до шести погибших на данный момент. Оккупационные власти не реагируют, делая вид, что ничего не происходит. Штампуя картинки "восстановления". В соседних домах, кстати, до сих пор живут люди. В одних руинах. Без шанса на нормальную жизнь. Ярость. Просто ярость. МраZота. Знаю - читаете. Уберите по человеческие останки по адресу: б. Морской, 14, 2 подъезд, 3-4 этажа", - пишет Андрющенко.

Ранее Зеленский рассказал, что оккупанты бегут из Крыма. Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе, подчеркнул президент.