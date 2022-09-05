300 солдат и много техники: Генштаб озвучил потери врага за сутки

Боевые действия продолжаются с высокой интенсивностью и большими потерями для захватчиков

В течение минувших суток ориентировочные потери российской армии в Украине составили 300 человек. В целом с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял около 49800 человек убитыми. Такие данные приводит Генштаб ВСУ.

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Потери врага в уничтоженной технике следующие:

танки ‒ 2068, из них 19 за последние сутки,

боевые бронированные машины ‒ 4459 всего, 29 за сутки,

артиллерийские системы – 1157 всего, 10 за сутки,

РСЗО – 294 всего,

ПВО – 156 всего,

самолеты – 236 всего,

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вертолеты – 206 всего,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 всего, 3 за сутки,

крылатые ракеты, сбитые ПВО – 205 всего, 2 за сутки,

корабли и катера – 15 всего,

автомобили и автоцистерны – 3286 всего, 10 за сутки,

специальная техника – 107 всего, 1 за сутки.

По данным Генштаба, самые тяжелые потери противник вчера понес возле Донецка.

Напомним, оккупанты отправляют на войну луганских шахтеров. После победы над Россией, Украина не сможет полноценно восстановить угольную промышленность области.

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