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В Мариуполе оккупанты запустили один автобус в школу на несколько сотен детей

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает о давке, скандалах и очереди под наблюдением полицейских оккупантов.
В Мариуполе оккупанты запустили один автобус в школу на несколько сотен детей
Иллюстративное фото / Telegram

В Мариуполе пустили первый и единственный школьный автобус на несколько сотен человек, которых обязывают ходить в школу. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Советник мэра Мариуполя опубликовал фото с подписью: "Мариуполь. Прямо сейчас. Снова в лагерь школу”.

Он сообщил, что оккупанты запустили первый и единственный школьный автобус для нескольких сотен детей, которых обязывают ходить в школу.

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Андрющенко пишет, что: "В очередь, давку, скандалы и под наблюдением полицаев".

Он отметил, что школы при кафиров - это не об образовании, это часть системы лагерей и моральной пытки Украинцев.

Напомним, в Мариуполе нарастают недовольство и сопротивление. Местные жители все чаще фиксируют движение вражеской техники, сообщают предателям и подчеркивают, что Мариуполь – это Украина.

 

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