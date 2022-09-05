Миссия МАГАТЭ уехала с ЗАЭС, но оставила двух наблюдателей
Два представителя МАГАТЭ будут постоянно наблюдать за ситуацией на ЗАЭС
Четверо представителей миссии МАГАТЭ, прибывших на Запорожскую АЭС на прошлой неделе, в понедельник, 5 сентября выехали со станции. Об этом сообщает пресс-служба госагентства "Энергоатом".
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"Четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что два эксперта, которые остались на ЗАЭС, будут наблюдать за ситуацией на станции в постоянном режиме.
Напомним, на прошлой неделе ЗАЭС посетила делегация МАГАТЭ. Сразу после этого глава организации рассказал об увиденном на станции.
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