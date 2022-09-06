Появились фото освобожденного Высокополья

На севере Херсонской области, ВСУ взяли несколько сел. В Высокополье взяли в плен якобы "чуть больше десятка" пленных из "ДНР".

Об освобождении поселка на Херсонщине накануне сообщили в Офисе президента. А теперь местные паблики публикуют фото из Высокополья, что на севере Херсонской области.

О переходе Высокополья под контроль ВСУ также сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Помимо Высокополья на севере Херсонской области, ВСУ также взяли соседнее село Ольгино. В Высокополье взяли в плен "чуть больше десятка" пленных из "ДНР", сказал Арестович.

Он говорит, что есть еще три освобожденных населенных пункта, но о них сперва должен будет объявить Генштаб.

При этом, по его словам, село Новопетровку южнее Ольгино удерживают россияне.

Арестович считает, что говорить о движении к Херсону еще рано. Но, по его мнению, группировка РФ на правом берегу Днепра "в оперативном окружении". При этом, по его словам, паромные переправы противника работают, пусть и "под огневым контролем Украины".

По мнению Арестовича, через три-четыре недели ситуация для РФ на Херсонском направлении ухудшится.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором видно, как жители села Высокополье Херсонской области приветствуют украинских освободителей.