"Люди хотят как можно быстрее эвакуироваться", - Верещук о ситуации возле ЗАЭС

Украинские власти требуют создать гуманитарные коридоры с территорий вокруг ЗАЭС.

Ситуация вокруг ЗАЭС постоянно напряжена из-за постоянных обстрелов со стороны России.

“В окрестных населенных пунктах возле Запорожской АЭС граждане хотят как можно быстрее эвакуироваться”, - сообщила вице-премьер Ирина Верещук во время эфира на французском телеканале LCI. Ссылаясь на это, сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

“Люди массово обращаются к нам за помощью – они пытаются покинуть опасную территорию. Мы еще раз обращаемся в РФ с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей!”, - рассказала Ирина Верещук.

Она также сообщила, что российская сторона официально отказывается предоставлять гуманитарные коридоры мирным жителям. Верещук добавила, что Украина не будет прекращать попытки помочь своим гражданам уехать в безопасные места.

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