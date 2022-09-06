В Украине арестовали имущество эксдепутата госдумы РФ на 1 млрд гривен

Также наложен арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий.

По данным правоохранительных органов, наложен арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Общая сумма арестованного имущества составляет более 1 млрд. гривен.

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Должностные лица этих обществ, бенефициарным собственником которых является гражданин РФ – эксдепутат Госдумы РФ, осуществляли деятельность в течение 2019-2021 годов на территории Украины и уклонялись от уплаты налогов на общую сумму более 132 млн. гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины.

Напомним, Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ продвинулись в Луганской области. В Луганской области врага атакуют ВСУ и "хлопок".