Появилось видео возвращения с плена 14 украинских защитников

В Координационном штабе по обращению с военнопленными показали видео возвращения украинских защитников.

Очередной обмен состоялся 2 сентября 2022 года. Из плена были освобождены 14 украинских защитников. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

В штабе сообщили, что Украина делает все возможное для освобождения защитников.

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"Все должны возвратиться домой", - говорится в сообщении.

Координационный штаб добавил видео, где показано, как украинские защитники возвращаются из плена.

Напомним, появились фото уничтоженной пятиэтажки с утренних ударов по Харькову. Российский агрессор ударил несколькими ракетами по центру Харькова.