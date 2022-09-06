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Рада официально попросила ЕС о “визовом бане” для россиян

Украинский парламент принял постановление, в котором обратился к Западу
 |  Автор: Юрий Кобзар
Рада официально попросила ЕС о “визовом бане” для россиян
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Верховная рада официально обратилась к Европейскому Союзу с призывом запретить выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщил у себя в Telegram нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Постановление с соответствующим призывом поддержали 324 народных депутата. В нем украинский парламент в частности просит страны ЕС:

  • запретить выдачу туристических виз россиянам,
  • денонсировать уже выданные туристические визы,
  • ввести восьмой пакет санкций против РФ, куда входит полное эмбарго на российские энергоресурсы и отключение всех банков РФ от системы SWIFT,
  • ввести жесткие санкции против "Росатома" и атомной отрасли РФ в целом за ядерный шантаж с использованием ЗАЭС.

Кроме того, Рада призывает Запад расследовать военные преступления россиян и привлекать виновных к ответственности, в том числе через специальный трибунал.

Напомним, премьер Эстонии заявила, что мир должен держать РФ в изоляции. В Эстонии считают, что ЕС следует быстро перейти к вопросу о следующем, более мощном пакете санкций, а поток туристов из России должен существенно сократиться.

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