Как объяснил временный министр туризма Болгарии, запрет въезда россиян в страну невозможен, однако виза станет дороже.

Болгария увеличит стоимость виз для российских туристов с 35 до 80 евро в соответствии с решением, принятым на уровне ЕС. Об этом рассказал временный министр туризма Илин Димитров в интервью Болгарскому национальному телевидению, передает EurActiv.

Димитров объяснил, что стоимость визы составляет 80 евро, но для россиян она была снижена до 35 евро, но ненадолго.

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"Эта скидка исчезнет. Запретить въезд россиянам невозможно, но их виза станет дороже. Это решение ЕС, с которым мы не совсем согласны, но как члены союза мы должны его выполнять", - рассказал министр туризма.

С начала года Болгарию посетило более 60 тысяч россиян, несмотря на отсутствие прямых рейсов, приостановленных после вторжения России в Украину 24 февраля.

"У россиян около 100 000 объектов недвижимости вдоль нашего черноморского побережья. Они въезжают через Турцию, платят немалые деньги, чтобы попасть в Болгарию, но все равно приезжают", - сказал Димитров.

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Димитров также пояснил, что около 20 000 украинских беженцев находятся в болгарских гостиницах, и будет попытка продлить правительственную программу по размещению украинских беженцев до конца октября.

Напомним, оккупанты в Запорожье похищают людей. Сотни жителей региона находятся в застенках врага. С ними нет связи и судьба их неизвестна.