В Кривом Роге локализовали пожар после утреннего ракетного удара

Стало известно, что пожар на нефтебазе в Кривом Роге локализирован, однако ликвидация последствий от ракетного удара продолжается.

Утром, 6 сентября Кривой Рог потерпел ракетный удар от российских войск. Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкун и глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщали о ситуации, которая сложилась сразу после ракетного удара.

Стало известно, что ракета попала в нефтебазу. Там произошел масштабный пожар.

В 15 часов Александр Вилкун сообщил в Telegram, что пожар на нефтебазе удалось ликвидировать.

“Пожар на нефтебазе, возникший после удара ракеты, только сейчас удалось локализовать. Ликвидация последствий продолжается", - написал Вилкун.

Руководитель военной администрации Кривого Рога отметил, что самое главное, что нет жертв.

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Напомним, в СМИ сообщают, что Шольц снова отклонил запрос Киева на продажу танков Leopard 2. Глава немецкого правительства остается противником продажи Украине современных танков.