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Пограничники уничтожили диверсантов, которые переплывали Северский Донец

С помощью тепловизора пограничники обнаружили диверсантов и открыли огонь по лодке. Плавсредство перевернулось и ни один оккупант не выбрался на берег.
Пограничники уничтожили диверсантов, которые переплывали Северский Донец
Иллюстративное фото / facebook.com/DPSUkraine/

Военные Государственной пограничной службы в составе сил обороны Украины продолжают выполнять задачи по отражению российского вооруженного вторжения. Так, одно из пограничных подразделений, которое работает на Святогорском направлении уничтожило группу вражеских диверсантов. Об этом сообщили на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины. 

Диверсионная группа в количестве четырех человек пыталась переплыть реку Северский Донец и попасть в тыл наших войск.

С помощью тепловизора украинские пограничники обнаружили подготовку врага к сплаву, а когда лодка с четырьмя диверсантами добралась до середины реки - открыли огонь. 

Во время обстрела плавсредство россиян перевернулось. Тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который бы смог выбраться на берег.

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Напомним, оккупанты похитили из Донецкой области и вывезли в Москву еще 135 детей. Россияне продолжают похищать детей из Мариуполя и Донецкой области. Известно, что детей вывезли самолетом и сразу предоставили российское гражданство.

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