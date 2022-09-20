Лукашенко заявил, что готов поднимать по тревоге военных

Александр Лукашенко заявил, что при необходимости он может "поднять по тревоге какую-то воинскую часть".

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем, что "никакого удара в спину по российским войскам быть не должно и не будет". Об этом сообщает издание БЕЛТА.

Лукашенко интересовался вопросом относительно ситуации на южной границе, а также относительно прикрытия северо-западной границы, а также заявил, что Беларусь союзник с Россией, поэтому "никакого удара в спину, в бок, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно".

"Не надо нас упрекать, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в бок, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", - заявил Лукашенко.

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Глава Беларуси призвал власти страны не бояться и при необходимости поднимать по тревоге не только регулярные войска, но и народное ополчение, которое вроде бы по его словам формируется.

"Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение - проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо", - заявил Александр Лукашенко.

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Напомним, между Донецкой и Харьковской областями начал курсировать поезд. Укрзализныця продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение на освобожденных территориях востока Украины.