Россия готовится к обороне в Украине - разведка

Оккупанты осуществляют построение на захваченных территориях оборонительных позиций первой и второй линий.

Оккупанты готовятся к оборонительным боям в ходе войны с Украиной. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Kyiv Post.

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"То, что отмечает военная разведка - идет активная подготовка российских войск к оборонительным операциям. Они осуществляют построение своих оборонительных позиций первой и второй линии. По сути, они делали такое и на юге Украины, в Херсонской области. Когда российские войска захватили эти территории, сразу же была организована оборона - минимум две, а то и три линии. Сейчас они пытаются создавать резервы, чтобы восстановить свои позиции. С этим есть проблемы, мы это четко видим", - сказал он.

В разведке утверждают, что создание резервов РФ, а тем более быстрое продвижение - "очень проблемно для Российской Федерации".

Ранее Зеленский призвал ВСУ и партнеров сохранять темп. Темп предоставления помощи Украине должен соответствовать темпу движения украинских войск, отметил глава государства.