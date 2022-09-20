Армения и Азербайджан готовы к переговорам при посредничестве США

Соединенные Штаты Америки призвали Азербайджан и Армению к переговорам с целью ослабления эскалации. Так, стороны готовы к срочным переговорам с участием США.

Соединенные Штаты Америки призвали Азербайджан и Армению к переговорам с целью ослабления эскалации, а также решения гуманитарных вопросов, в том числе репатриации военнопленных. Об этом говорится в заявлении Государственном департаменте США по итогам встречи Энтони Блинкена с главами МИД обеих стран в Нью-Йорке.

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"Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял Министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и Министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова для проведения первых прямых переговоров после недавних боевых действий.

Госсекретарь Блинкен выразил соболезнования в связи с гибелью людей и подчеркнул необходимость предотвращения дальнейших боевых действий, подчеркнув важность возвращения к мирному процессу. Стороны обсудили следующие шаги, и Секретарь призвал стороны вновь встретиться до конца месяца.", - об этом сообщил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана - Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова встретились на ежегодной Генеральной ассамблее ООН, которая началась в понедельник.

Вчера, 19 сентября, МИД Азербайджана опубликовано заявление, в котором говорится, что Джейхун Азиз оглы Байрамов на встрече заявил о "провокациях и нападениях на Азербайджан 12-14 сентября", а также обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня.

Байрамов заявил о том, что страна готова к срочным переговорам в соответствии с трехсторонними заявлениями и результатами брюссельской встречи лидеров для обеспечения длительного мира.

В МИД Армении сообщили, что во время встречи Мирзоян подчеркнул, что азербайджанские вооруженные силы должны выйти с суверенной территории Республики Армения, а также нужно ввести международные механизмы для предотвращения дальнейшей эскалации.

Глава МИД Армении отметил, как важно немедленного решить гуманитарные вопросы, в том числе репатриации военнопленных. Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны участвовать в процессе всесторонней нормализации отношений.

Напомним, в разведке сообщили, что Россия готовится к обороне в Украине. Оккупанты осуществляют построение на захваченных территориях оборонительных позиций первой и второй линий.