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В ЕС хотят отменить единогласный принцип принятия санкций

Министры рассматривают механизм, позволяющий странам переходить от единогласия к голосованию большинством в Совете ЕС без необходимости изменения договоров ЕС.
В ЕС хотят отменить единогласный принцип принятия санкций
Иллюстративное фото / EPA

Министры стран ЕС планируют обсудить предложение отменить или ограничить единогласный принцип принятия решений по внешней политике. Об этом сообщает Европейская правда.

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В данном случае планируется рассмотреть механизм, который позволяет странам переходить от единогласия к голосованию большинством в Совете ЕС без необходимости изменения договоров ЕС.

"Я очень оптимистична по поводу того, что можно достичь прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством", - заявила министр Германии по делам Европы Анна Люрманн перед встречей.

На данный момент каждая страна Евросоюза имеет право вето по таким вопросам, как санкции против РФ и общий ответ неоднократно "останавливался одним государством-членом".

Ранее Зеленский призвал ВСУ и партнеров сохранять темп. Темп предоставления помощи Украине должен соответствовать темпу движения украинских войск, отметил глава государства.

 

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