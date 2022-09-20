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Появилось видео последствий обстрела Славянска

Днем город Славянск попал под вражеские обстрелы. По предварительной информации пострадавших нет, однако есть разрушения мебельного цеха.
Появилось видео последствий обстрела Славянска
Скриншот / facebook

Сегодня, 20 сентября город Славянск попал под обстрелы армии РФ. Днем россияне обстреляли мебельный цех. Вероятно обстрелы осуществлялись из зенитно-ракетных систем. К счастью обошлось без пострадавших. Об этом сообщил городской голова Славянска Вадим Лях. 

"К сожалению, в Славянске снова неспокойно.

Днем под обстрел попала территория мебельного цеха на ул. Геологической. Предположительно, С-300. К счастью обошлось без пострадавших. Берегите себя! Держимся. Мы вместе!", - написал в сообщении Вадим Лях. 

Городской голова к своему сообщению добавил видео последствий обстрела города, где видно, что здание мебельного цеха разрушено. 

Напомним, Михаил Подоляк прокомментировал дату псевдореферендума. Незаконный референдум является попыткой асимметричного ответа со стороны РФ, считают в ОП.

 

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