Появилось видео последствий обстрела Славянска

Днем город Славянск попал под вражеские обстрелы. По предварительной информации пострадавших нет, однако есть разрушения мебельного цеха.

Сегодня, 20 сентября город Славянск попал под обстрелы армии РФ. Днем россияне обстреляли мебельный цех. Вероятно обстрелы осуществлялись из зенитно-ракетных систем. К счастью обошлось без пострадавших. Об этом сообщил городской голова Славянска Вадим Лях.

"К сожалению, в Славянске снова неспокойно.

Днем под обстрел попала территория мебельного цеха на ул. Геологической. Предположительно, С-300. К счастью обошлось без пострадавших. Берегите себя! Держимся. Мы вместе!", - написал в сообщении Вадим Лях.

Городской голова к своему сообщению добавил видео последствий обстрела города, где видно, что здание мебельного цеха разрушено.

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