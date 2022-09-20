Фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят - Кулеба

Дмитрий Кулеба прокомментировал последние новости о том, что Россия планирует провести ряд "референдумов" на оккупированных территориях.

Дмитрий Кулеба поделился мнением относительно последних новостей о том, что Россия планирует провести так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях. Своим мнением министр иностранных дел поделился в Twitter.

"Ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят. Россия как была, так и остается государством-агрессором, которое незаконно оккупирует часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России.", - написал Дмитрий Кулеба

Для справки. Дмитрий Кулеба - украинский государственный деятель, дипломат и коммуникативист, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины.

Бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции при правительстве Алексея Гончарука, постоянный представитель Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины. Во время работы Дмитрия Кулебы на посту министра иностранных дел, Украина стала партнером с расширенными возможностями НАТО и кандидатом на членство в ЕС.

Напомним, оккупационные власти "ДНР", "ЛНР" и временно оккупированного Херсона призвали к немедленному проведению "референдумов" по вхождению в состав России.

Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан готовы к переговорам при посредничестве США. Соединенные Штаты Америки призвали Азербайджан и Армению к переговорам с целью ослабления эскалации. Так, стороны готовы к срочным переговорам с участием США.