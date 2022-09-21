Нацгвардейцы на востоке оказали помощь пленному оккупанту: видео

Украинские военные оказали медицинскую помощь раненому оккупанту.

В результате боев на востоке, подразделение Нацгвардии разбило передовую группу противника на бронеавтомобиле. Один из оккупантов получил ранения и попал в плен украинских военных. Его взяли в плен и оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает Нацгвардия в Telegram.

Украинские военные оказали помощь пленному оккупанту, раненому во время боя.

"Это человечное обращение с пленными, которое демонстрируют украинские военные.

На видео видно, что украинские защитники наложили повязку раненому российскому солдату и дали воды. Впоследствии показано, как оккупанта несут на носилках в более безопасное место для оказания дальнейшей медицинской помощи.

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В сообщении отметили, что для россиян правильным решением будет сдаваться в плен до того, как их убьют или ранят, а не отдавать жизнь за преступные приказы своих командиров.

"Особенно для тех россиян, кто попадет на войну во время частичной мобилизации в РФ", - добавляется к сообщению.

Напомним, в Киеве задержали агентов РФ, которые передавали координаты столичных ТЭЦ. Оккупанты планировали использовать информацию для серии ракетных ударов по Киеву во время подготовки к отопительному сезону.