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Нацгвардейцы на востоке оказали помощь пленному оккупанту: видео

Украинские военные оказали медицинскую помощь раненому оккупанту.
Нацгвардейцы на востоке оказали помощь пленному оккупанту: видео
Скриншот / Telegram

В результате боев на востоке, подразделение Нацгвардии разбило передовую группу противника на бронеавтомобиле. Один из оккупантов получил ранения и попал в плен украинских военных. Его взяли в плен и оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает Нацгвардия в Telegram

Украинские военные оказали помощь пленному оккупанту, раненому во время боя. 

"Это человечное обращение с пленными, которое демонстрируют украинские военные.

На видео видно, что украинские защитники наложили повязку раненому российскому солдату и дали воды. Впоследствии показано, как оккупанта несут на носилках в более безопасное место для оказания дальнейшей медицинской помощи. 

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В сообщении отметили, что для россиян правильным решением будет сдаваться в плен до того, как их убьют или ранят, а не отдавать жизнь за преступные приказы своих командиров. 

"Особенно для тех россиян, кто попадет на войну во время частичной мобилизации в РФ", - добавляется к сообщению. 

Напомним, в Киеве задержали агентов РФ, которые передавали координаты столичных ТЭЦ. Оккупанты планировали использовать информацию для серии ракетных ударов по Киеву во время подготовки к отопительному сезону.

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