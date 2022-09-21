Россия хочет провести "референдумы" потому что боится нападения Украины - БР

Россия хочет провести "референдумы" из-за того, что боится "неизбежного нападения со стороны Украины и ожиданием большей безопасности после формального вхождения в состав России".

Как известно, 20 сентября на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении "референдумов". Такая неотложность возможно обусловлена тем, что Россия боится нападения со стороны Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

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"20 сентября 2022 года должностные лица оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины объявили о проведении референдумов чтобы присоединиться к Российской Федерации. Такая неотложность, вероятно, обусловлена опасениями неизбежного нападения со стороны Украины и ожиданием большей безопасности после формального вхождения в состав России."- сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

В Минобороны отметили, что российские войска в Украине продолжают испытывать недостаток личного состава. Российская Дума проголосовала 20 сентября 2022 года за внесение изменений в закон, ужесточающий наказание за невыполнение воинской обязанности.

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"Целью этого является ограничение количество дезертирств и отказов от службы и тем самым смягчить некоторые насущные проблемы", - говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что за последние две недели российское гражданское и военное руководство подверглось значительному давлению, поэтому такие меры, скорее всего, были приняты в ответ на критику со стороны общественности и знаменуют собой дальнейшее развитие российской стратегии.

"Путин принимает больший политический риск, подрывая фикцию о том, что Россия не находится ни в состоянии войны, ни в состоянии национального кризиса, в надежде получить больше боевой мощи.", - отметили в Минобороны.

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Напомним, россияне взбунтовались против мобилизации. Акции протеста анонсировали во всех крупных городах РФ. Они должны состояться вечером 21 сентября.