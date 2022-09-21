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Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области

Россияне нанесли ракетный удар по по Синельниковскому району в Днепропетровской области. Есть разрушения в объектах инфраструктуры и сельхозпредприятиях.
Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области
Иллюстративное фото / Telegram

Днем, 21 сентября россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому району Днепропетровской области. Поцелили по инфраструктуре и сельскохозяйственному предприятию. Об этом заявил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко в Telegram

"Россияне не прекращают ракетного террора...После обеда нанесли удар по Синельниковскому району. Поцелили по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию. Есть разрушения.", - написал Резниченко. 

К своему сообщению он добавил, что на месте удара работают спасатели и аварийные службы и ликвидируют последствия атак. 

"Предварительно, люди не пострадали.", - в завершение написал председатель Днепропетровской облгосадминистрации. 

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Напомним, жителей Мариуполя призывают не участвовать в псевдореферендуме. Жителей Мариуполя призвали не участвовать в "референдуме", ведь результаты уже известны заранее, а личные данные людей могут использовать для дальнейших манипуляций и мобилизации.

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