Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области

Россияне нанесли ракетный удар по по Синельниковскому району в Днепропетровской области. Есть разрушения в объектах инфраструктуры и сельхозпредприятиях.

Днем, 21 сентября россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому району Днепропетровской области. Поцелили по инфраструктуре и сельскохозяйственному предприятию. Об этом заявил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Россияне не прекращают ракетного террора...После обеда нанесли удар по Синельниковскому району. Поцелили по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию. Есть разрушения.", - написал Резниченко.

К своему сообщению он добавил, что на месте удара работают спасатели и аварийные службы и ликвидируют последствия атак.

"Предварительно, люди не пострадали.", - в завершение написал председатель Днепропетровской облгосадминистрации.

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