Мобилизация Беларуси не нужна, страна мобилизована и так - Совбез

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сообщил, что мобилизация стране не нужна, ведь страна и народ мобилизованы и так.

После встречи в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович прокомментировал слухи о возможности мобилизации в Беларуси. Об этом сообщает белорусское издание Белта.

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Александр Вольфович сообщил, что мобилизация в стране не нужна, ведь народ и страна мобилизованы и так.

"Мобилизация - это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории", - сказал Вольфович.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он сообщил, что такие действия предпринимаются для защиты России.