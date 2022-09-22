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В Харькове ракетным ударом уничтожены вагоны с трупами военных РФ

Российские военные нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Харькове, вследствие чего уничтожили тела своих бойцов.
В Харькове ракетным ударом уничтожены вагоны с трупами военных РФ
Уничтожены рефрижераторы с телами военных РФ / t.me/Bratchuk_Sergey

Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Харькове - из-за взрыва были уничтожены вагоны-рефрижераторы с телами российских военных. Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове", - написал Братчук.

Ранее Зеленский назвал победой большой обмен. Возвращение героев домой важно также потому, что нескольких бойцов ВСУ оккупанты приговорили к смертной казни. Теперь они дома, акцентировал президент.

 

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