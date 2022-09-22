Появилось фото освобожденных из плена российских оккупантов

Российские солдаты выглядят здоровыми, в отличие от переданных РФ украинских защитников, отметил Дмитрий Лубинец.

В интернете появилось фото освобожденных из плена российских солдат, которых Украина передала во время ночного обмена. Его выложил омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

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Он обратил внимание, что пленные выглядят здоровыми, в отличие от переданных нам РФ поенных бойцов ВСУ.

"Кстати, это освобожденные российские военнослужащие - молодые "дети" и пенсионеры второй армии мира, которые из-за "успехов" спецоперации ловят сегодня на границах тех, кто против всеобщей могилизации", - отметил он.

Минобороны РФ подтвердило обмен пленными с Украиной. Однако там не упомянули о Медведчуке.

"В ходе обмена с Украиной в Россию доставлены 55 военнослужащих ВС РФ, "ДНР" и "ЛНР", которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский назвал победой большой обмен. Возвращение героев домой важно также потому, что нескольких бойцов ВСУ оккупанты приговорили к смертной казни. Теперь они дома, акцентировал президент.