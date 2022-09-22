ВСУ начинают контролировать логистическую артерию на Луганщине - СтратКом

ВСУ постепенно берут под огневой контроль важную для оккупантов трассу в Луганской области.

ВСУ демонстрируют успехи на Луганщине. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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"Одна из важнейших логистических артерий Луганской области плавно, но уверенно переходит под огневой контроль ВСУ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Харьковской области также был установлен огневой контроль над артерией Волчанск-Большой Бурлук-Купянск-Изюм, после чего продвинулось контрнаступление.

"По нанесенным ударам в тыл временно оккупированной Луганской области, можно говорить, что в районе Лисичанска у оккупантов как-то совсем плохо складывается, ведь из-за них залетает уже в Новоайдар", - заявили в СтратКоме.

При этом в ВСУ ожидают, что в случае установления контроля над трассой в Луганской области, ситуация на фронте может измениться.

Ранее Зеленский назвал победой большой обмен. Возвращение героев домой важно также потому, что нескольких бойцов ВСУ оккупанты приговорили к смертной казни. Теперь они дома, акцентировал президент.