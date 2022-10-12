В Генштабе обнародовали новые данные о потерях врага
За минувшие сутки враг потерял 270 человек личного состава. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщили на официальной странице Генерального штаба ВСУ.
Среди других потерь врага:
- танки - 2505 (+1) единиц;
- боевых бронированных машин - 5181 (+19) единиц;
- артиллерийских систем - 1507 (+11) единиц;
- РСЗО - 355 (+2) единиц;
- средства ПВО - 182 (+1) единиц;
- самолетов - 268 (+0) единиц;
- вертолетов - 235 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1129 (+15),
- крылатые ракеты - 315 (+20),
- корабли / катера - 15 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн - 3927 (+11) единиц;
- специальная техника - 136 (+0).
Читайте также: В РФ назвали "организатора" взрыва на Крымском мосту
В Генштабе добавили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Сообщается, что актуальные цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно, в течение дня.
Напомним, в Запорожье из-под завалов спасатели достали семью с ребенком. В результате обстрелов Запорожья, под завалами оказалась семья с ребенком. Работники ГСЧС достали семью из-под завалов.