В Генштабе обнародовали новые данные о потерях врага

В Генштабе сообщили, что за последние сутки враг потерял 270 человек личного состава.

| Автор: Мальцева Ольга

За минувшие сутки враг потерял 270 человек личного состава. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщили на официальной странице Генерального штаба ВСУ.

Среди других потерь врага:

танки - 2505 (+1) единиц;

боевых бронированных машин - 5181 (+19) единиц;

артиллерийских систем - 1507 (+11) единиц;

РСЗО - 355 (+2) единиц;

средства ПВО - 182 (+1) единиц;

самолетов - 268 (+0) единиц;

вертолетов - 235 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1129 (+15),

крылатые ракеты - 315 (+20),

корабли / катера - 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн - 3927 (+11) единиц;

специальная техника - 136 (+0).

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В Генштабе добавили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Сообщается, что актуальные цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно, в течение дня.

Напомним, в Запорожье из-под завалов спасатели достали семью с ребенком. В результате обстрелов Запорожья, под завалами оказалась семья с ребенком. Работники ГСЧС достали семью из-под завалов.