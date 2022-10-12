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В Генштабе обнародовали новые данные о потерях врага

В Генштабе сообщили, что за последние сутки враг потерял 270 человек личного состава.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В Генштабе обнародовали новые данные о потерях врага
Иллюстративное фото / EPA / UPG

За минувшие сутки враг потерял 270 человек личного состава. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщили на официальной странице Генерального штаба ВСУ.

Среди других потерь врага: 

  • танки - 2505 (+1) единиц; 
  • боевых бронированных машин - 5181 (+19) единиц;
  • артиллерийских систем - 1507 (+11) единиц; 
  • РСЗО - 355 (+2) единиц; 
  • средства ПВО - 182 (+1) единиц;
  • самолетов - 268 (+0) единиц; 
  • вертолетов - 235 (+0) единиц; 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1129 (+15),
  • крылатые ракеты - 315 (+20),
  • корабли / катера - 15 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3927 (+11) единиц;
  • специальная техника - 136 (+0).

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В Генштабе добавили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Сообщается, что актуальные цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно, в течение дня. 

Напомним, в Запорожье из-под завалов спасатели достали семью с ребенком. В результате обстрелов Запорожья, под завалами оказалась семья с ребенком. Работники ГСЧС достали семью из-под завалов.

 

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