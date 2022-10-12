В РФ назвали "организатора" взрыва на Крымском мосту

Организатором теракта на Крымском мосту спецслужба считает главу военной разведки Украины - Кирилла Буданова.

| Автор: Мальцева Ольга

В Федеральной службе безопасности Российской Федерации считают, что организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов. Об этом сообщается на официальной странице ФСБ России.

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В ФСБ добавили, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22770 кг, а в начале августа груз якобы отправили из морского порта города Одессы в болгарский город Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО "Транслогистик УА" (города Киев) и "Baltex Capital S.A." (города Русе).

В заявлении Российской Федеральной службы сообщается, что к организации переправки груза были привлечены граждане Украины, Грузии, России и Армении.

"С 29 сентября по 3 октября 2022 г. в городе Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС и осуществлена подмена документов, после чего его отправителем уже было ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУПП" (Республика Армения, город Алаверди), а получателем - ООО "Лидер" (город Москва). В дальнейшем на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября 2022 г. груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября его доставили и разгрузили на оптовой базе города Армавира Краснодарского края.", - сообщают в ФСБ.

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Сообщается, что 7 октября при содействии гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича и еще пятерых установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (город Ульяновск), а получателем - несуществующую фирму в Республике Крым. В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, который выехал в город Симферополь, а 8 октября 2022 г. в 06:03 при прохождении Крымским мостом осуществлен подрыв.

"Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, который представлялся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети Интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины, жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р.", - говорится в заявлении ФСБ.

В ФСБ сообщили, что уже задержаны пять граждан России, три гражданина Украины и Армении, которые якобы участвовали в подготовке преступления.

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Также в ФСБ добавили, что расследование теракта продолжается и все организаторы и соучастники, в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел мощный пожар. На мосту горит цистерна с топливом. По информации дорожного управления Тамань, движение через мост прекращено.

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