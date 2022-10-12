Оккупанты полностью обесточили ЗАЭС - Энергоатом

ЗАЭС работает на дизель-генераторах из-за обстрелов оккупантов подстанции "Днепровская".

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 12 октября, в 08:59 утра оккупанты обстреляли ЗАЭС. В результате этого была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области. В результате этого аварийно отключилась линия связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская. Об этом сообщили в Энергоатоме.

Поэтому Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

"Энергоатом подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного топлива. Однако по состоянию на 10:00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей Компании", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме заявили, что российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, связанные с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС. Это также может привести к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии.

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