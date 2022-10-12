Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Оккупанты полностью обесточили ЗАЭС - Энергоатом

ЗАЭС работает на дизель-генераторах из-за обстрелов оккупантов подстанции "Днепровская".
 |  Автор: Мальцева Ольга
Оккупанты полностью обесточили ЗАЭС - Энергоатом
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Сегодня, 12 октября, в 08:59 утра оккупанты обстреляли ЗАЭС. В результате этого была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области. В результате этого аварийно отключилась линия связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская. Об этом сообщили в Энергоатоме. 

Поэтому Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

"Энергоатом подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного топлива. Однако по состоянию на 10:00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей Компании", - говорится в сообщении. 

В Энергоатоме заявили, что российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, связанные с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС. Это также может привести к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии.

Читайте также: В Запорожье из-под завалов спасатели достали семью с ребенком: видео

Напомним, В Генштабе обнародовали новые данные о потерях врага. В Генштабе сообщили, что за последние сутки враг потерял 270 человек личного состава.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK