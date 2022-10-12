В Запорожье из-под завалов спасатели достали семью с ребенком: видео

В результате обстрелов Запорожья, под завалами оказалась семья с ребенком. Работники ГСЧС достали семью из-под завалов.

| Автор: Мальцева Ольга

В Запорожье спасли семью с ребенком, которая оказалась под завалами в результате обстрелов в ночь на 12 октября. Из-под завалов достали женщину, мужчину и ребенка. Медицинская помощь спасенным не понадобилась. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook ГСЧС Украины.

Читайте также: Букингемский дворец назвал дату коронации Чарльза ІІІ

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Вследствие этого на территорию частного домовладения произошло частичное разрушение дома и хозяйственных построек. В разрушенной постройке оказалась заблокирована семья, которая пряталась в погребе.

Спасатели деблокировали мужчину, женщину и ребенка используя специальное оборудование.

В ГСЧС добавили, что медицинская помощь спасенным не понадобилась. В спасательной операции было привлечено 11 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Напомним, в РФ назвали "организатора" взрыва на Крымском мосту. Организатором теракта на Крымском мосту спецслужба считает главу военной разведки Украины - Кирилла Буданова.