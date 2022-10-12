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Армия РФ применяет гранаты химического действия - Генштаб

С помощью беспилотных летательных аппаратов, враг применяет ручные гранаты сильно раздражающим веществом в Запорожской области.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Армия РФ применяет гранаты химического действия - Генштаб
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Оккупанты пытаются поразить личный состав украинских сил ручными гранатами К-51 со слезоточивым газом. Гранаты закрепляют на беспилотных летательных аппаратах. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

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"Используя беспилотные летательные аппараты, противник пытается поразить наш личный состав и применяет ручные слезоточивые газовые гранаты К-51.", - говорится в сообщении. 

Так, подразделениями ВСУ в Запорожской области, с помощью средств радиоэлектронной борьбы, был обезврежен беспилотный летательный аппарат оккупантов, который нес гранату К-51 с сильно раздражающим веществом.

В Генштабе отметили, что оккупанты в очередной раз нарушают все правила и обычаи ведения войны.

Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, в Генштабе обнародовали новые данные о потерях врага. В Генштабе сообщили, что за последние сутки враг потерял 270 человек личного состава.

 

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