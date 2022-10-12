РФ перебросила в Украину 500 "мобиков" - Генштаб

Характерные признаки так называемого "молодого пополнения": средства защиты, шлемы советского образца и автоматы АК-12, имеющие очень негативный опыт применения.

Около 500 российских мобилизованных военнослужащих отбыли в зону боевых действий для пополнения потерь противника на временно захваченных территориях. Об этом в среду, 12 октября, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"До 500 мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии выбыли в зону боевых действий для пополнения потерь противника на временно захваченных территориях. Характерные признаки так называемого "молодого пополнения": средства защиты, шлемы советского образца и автоматы АК-12, имеющие очень негативный опыт применения", - говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что АК-12 был создан концерном Калашников и представлен широкой публике в январе 2012 года. Представлял собой принципиально новый, но реализованный с использованием общей схемы и технических решений прежних АК. Опыт боевого применения в ходе боев в Украине оказался настолько негативным, что через считанные недели реальной эксплуатации было предложено фактически провести демодернизацию данного образца оружия.

Также, по данным Генштаба, идет подготовка до 200 отмобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения. В самой бригаде после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорты на увольнение или досрочное расторжение контракта.

В Генштабе сообщили, что на протяжении суток враг нанес три ракетных и четыре авиационных удара по украинским населенным пунктам, а также произвел до 10 обстрелов из РСЗО. Авиация Сил обороны нанесла 27 ударов по районам сосредоточения вооружения и военной техники армии РФ.

Кроме того, оккупанты продолжают использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136. Десять из них были уничтожены силами и средствами ПВО Сил обороны Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Продолжается комплексная проверка вооруженных сил республики Беларусь с отработкой учебно-боевых задач. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения БпЛА Shahed-136 с территории республики Беларусь.

На других направлениях противник производил обстрелы. Так, на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Мирополье, Стукаловка, Середина-Буда, Рожковичи и Павловка Сумской области. Также враг задействовал ударные БПЛА.

На Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанск, Стрелечья и Уды. БПЛА задействован для корректировки огня артиллерии.

На Краматорском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Серебрянка, Спорное, Терны и Торское. Враг осуществляет минирование мостовых переходов.

На Бахмутском направлении противник наносил огневое поражение вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Зализное.

На Авдеевском направлении – из танков и артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Пречистовка, Золотая Нива и Тоненькое.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Огневому воздействию подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Зализничное, Белогорье, Времевка, Малиновка, Нескучное, Орехов, Чаривное и Ольговское.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Враг пытается компенсировать значительные потери за счет новых партий мобилизованных граждан РФ, прошедших ускоренную подготовку.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово, Бахмутское, Иванград, Бахмут, Соледар, Спорное, Майорск и Красногоровка.

Напомним, ВСУ освободили на Херсонщине 75 населенных пунктов. В частности, украинские бойцы деоккупировали десятки городов и сел в Херсонской области.