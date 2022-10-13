Зеленский высказался о резолюции ООН

Генассамблея ООН приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. 143 страны проголосовали "за" принятие этой резолюции, 5 - "против" , а еще 35 - "воздержались".

Российская попытка аннексии украинских территорий никогда не будет признана свободными нациями. Об этом в четверг, 13 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Так, украинсий лидер отреагировал на принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции по территориальной целостности Украины.

"Спасибо всем 143 государствам, которые поддержали историческую резолюцию ГА ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями", - подчеркнул Зеленский.

При этом, он добавил, что Украина вернет все свои земли.

Напомним, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию, которая осуждает незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил незаконную аннексию четырех областей Украины: Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой. Но ни одну из них вражеская армия не контролирует полностью.