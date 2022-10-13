Зеленский ответил на петицию о визах для белорусов

Президент поручил Кабмину проработать вопрос введения виз для белорусов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину проработать вопрос отмены безвизового режима для граждан Беларуси. Об этом глава государства сообщил в своем ответе на соответствующую петицию граждан.

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Автор петиции, размещенной на сайте Офиса президента еще 4 июля, считает, что свободный въезд граждан Беларуси в Украину несет потенциальную угрозу национальной безопасности нашей страны. По его мнению, под видом белорусов в Украину могут въезжать граждане РФ, которым нужно получать визу.

"Органы внутренних дел (Беларуси – ред.), как и министерство обороны, находятся в подчинении России, и могут выдать любые документы тем же гражданам государства-агрессора. Беларусь пассивно принимает участие в нападении на Украину, что позволяет делать все, что вредит нашей стране", – пишет автор петиции.

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Когда данное обращение набрало соответствующее количество подписей, президент Зеленский на него официально отреагировал.

Так, глава государства отметил, что в настоящее время все пограничные пункты с Беларусью закрыты, кроме одного на Волыни – через него в Украину могут вернуться украинские граждане. Белорусы и другие иностранцы пересекать эту границу сегодня не могут.

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"В настоящее время Кабинету министров Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", – сообщил Зеленский.

Напомним, визовый режим для граждан РФ был введен после того, как появилась соответствующая петиция и Зеленский одобрил изложенную в ней идею.

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