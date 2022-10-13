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Зеленский: Путин – это сборный образ террориста

Украина будет вести переговоры, но не с действующим главой РФ
 |  Автор: Юрий Кобзар
Зеленский: Путин – это сборный образ террориста
Зеленский сказал, почему с Путиным не будет переговоров / EPA / UPG

Президент России Владимир Путин представляет собой сборный образ террориста, с которым никто не хочет говорить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ZDF.

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Зеленский отметил, что в настоящее время Путин либо в принципе не заинтересован в полноценных переговорах, либо не осознает, что с каждым ракетным ударом по Украине шансы на переговоры снижаются.

"Он для нас сегодня, для нашей страны – это объединенный образ террориста, с которым никто не хочет ни о чем говорить. Поэтому, как страна, которая выступает за мир, мы говорим, что да, мы с Россией будем говорить, но с другим лицом (вместо Путина – ред.) уже", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня ПАСЕ признала режим Путина террористическим. Это первое подобное решение, принятое на международном уровне.

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