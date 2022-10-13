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Совет Европы признал режим Путина террористическим

ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей российскую власть террористами
 |  Автор: Юрий Кобзар
Совет Европы признал режим Путина террористическим
Режим Путина приравняли к ИГИЛ / EPA / UPG

Парламентская ассамблея Совета Европы признала нынешний российский режим террористическим. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании ПАСЕ.

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Резолюция под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины" получила поддержку 99 из 100 присутствующих делегатов, один воздержался.

"Эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности", – говорится в резолюции.

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Перед голосованием в резолюцию была добавлена поправка, которая предлагала "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом". За нее голосовали отдельно: 79 депутатов поддержали поправку, двое проголосовали против, один воздержался.

Также в резолюции содержится призыв предоставить Украине системы ПВО.

Напомним, ООН осудила аннексию украинских областей. Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую "референдумы" в "ЛДНР", Херсонской и Запорожской областях. 

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