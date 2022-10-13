Зеленский упрекнул Красный Крест за пассивность

Главная гуманитарная организация мира удивительно пассивна в вопросе пленных, удерживаемых РФ

Международный комитет Красного Креста (МККК) должен проявлять больше настойчивости, чтобы получить доступ к пленным украинцам, которых удерживает Россия. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время участия в пленарном заседании осенней сессии ПАСЕ.

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“Не можем мы, украинцы, сражаться за то, чтобы Красный Крест нашел возможность. Красный Крест должен сражаться, потому что это их работа, потому что они получают за это деньги, потому что на них смотрит весь мир. Они должны давить на Россию, чтобы туда (к местам содержания пленных – ред.) доехать”, – заявил он.

Зеленский отметил, что МККК демонстрирует свою неспособность получить доступ к украинским пленным на протяжении всего конфликта с Россией – с 2014 года.

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“Это происходит восемь лет. А сейчас, когда тысячи наших пленных после полномасштабного вторжения находятся на временно оккупированных частях Донбасса, где их пытают – мы это знаем – и чего только с ними не делают, доступа у Красного Креста тоже нет”, – отметил он.

Президент посетовал, что МККК даже не пытается давить на Россию в этом вопросе – ни через выступления в медиа, ни через выступления в Генассамблее ООН.

Напомним, сегодня Украина вернула из плена еще 20 бойцов. Некоторые из освобожденных удерживались в Еленовской колонии.

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