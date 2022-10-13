Украина вернула из плена 20 бойцов

Некоторые из освобожденных удерживались в Еленовской колонии

Украина освободила из плена еще 20 воинов в рамках процедуры обмена. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак у себя в соцсетях.

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"Наши возвращаются домой. Очередной обмен пленными, очередные мгновения радости и осознание того, что сегодня для многих семей будет один из лучших дней в жизни”, – сообщил он.

По словам Ермака, из 20 освобожденных 14 являются бойцами ВСУ, 4 служили в теробороне, 1 – в Нацгвардии, 1 – на флоте. При этом среди освобожденных есть те, кого оккупанты удерживали в печально известной колонии в Еленовке.

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“Ребята сейчас проходят медицинское освидетельствование, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома”, – отметил глава ОП.

Напомним, Михаил Подоляк прокомментировал падение российской ракеты в городе Белгород. По его мнению, Путину все равно, кого убивать.

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