ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт врага на Херсонщине

Украинские силы уничтожили командно-наблюдательный пункт российского батальона на Херсонщине.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 13 октября стало известно о том, что ВСУ уничтожили две единицы буксируемой гаубицы 152 калибра "Мста-Б" и командно-наблюдательного пункта вражеского батальона в Бериславском районе Херсонщины Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

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"Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны продолжают выполнять огневые задачи по позициям врага, районах сосредоточения его сил и средств. В частности, нанесены артиллерийские удары по пункту развертывания минометной батареи и батареи реактивных систем залпового огня противника в Николаевском районе", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" подтвердили уничтожение двух единиц буксируемой гаубицы 152 калибра "Мста-Б" и командно-наблюдательного пункта вражеского батальона в Бериславском районе Херсонщины.

Напомним, Украина вернула из плена 20 бойцов. Некоторые из освобожденных содержались в Еленовской колонии.