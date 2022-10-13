В плен к ВСУ попал экс-телохранитель террориста “Гиви”
Украинский суд отправил на 13 лет в тюрьму боевика “ДНР”, который в прошлом был телохранителем известного полевого командира боевиков Михаила Толстых, известного как "Гиви". Об этом сообщает СБУ.
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Согласно материалам украинских правоохранителей, осужденный пошел служить террористам в 2016 году. В свое время он даже получил определенную известность, когда стал одним из личных охранников террориста "Гиви", возглавлявшего отряд боевиков под названием "батальон Сомали". В этом же отряде фигурант был ньюзмейкером и наравне с "Гиви" давал интервью российским пропагандистам от имени своего отряда.
После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину фигурант принял участие в попытке захвата новых территорий Украины, но в августе попал в плен к ВСУ.
“Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и предоставил разоблачительные показания”, – подчеркнули в СБУ.
Бывший телохранитель “Гиви” признан виновным в государственной измене, создании террористической группы и создании незаконного вооруженного формирования.
Напомним, известный террорист “Гиви” был убит в феврале 2017 года. Оккупанты обвинили в этом Украину, однако есть основания считать, что боевика ликвидировали либо “свои” из “ДНР”, либо ФСБ.
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