ФСБ создала агентурную сеть из украинских заключенных – СБУ

Как минимум семеро зэков оказались российскими агентами

СБУ ликвидировал российскую агентурную сеть, в которую входили заключенные, ранее этапированные из тюрем оккупированной части Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Утверждается, что 7 заключенных, которые отбывали наказание в тюрьмах на территории ОРДЛО и чей срок уже истекал, были завербованы ФСБ и после переданы Украине. Их разместили в тюрьмах Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей.

"По истечении срока заключения новые агенты РФ должны были выполнять враждебные задания против Украины", – рассказали в СБУ.

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По данным контрразведки, куратором этой агентурной сети был "начальник оперативной части исправительной колонии № 38" террористической группировки "ЛНР".

"Свои действия он координировал с кадровыми сотрудниками ФСБ", – подчеркнули в СБУ.

Напомним, СБУ задержала информаторшу РФ, которая наводила огонь по ВСУ на Донбассе. Женщина была задержана в Покровском районе Донецкой области, она получила 9 лет заключения.

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