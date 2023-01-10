Оккупанты мобилизуют людей с инвалидностью - Генштаб

Из-за нехватки живой силы, оккупанты начали мобилизовать людей с инвалидностью.

| Автор: Мальцева Ольга

Из-за больших потерь на фронте и недостаточного количества живой силы, оккупанты начали мобилизовать людей с инвалидностью. Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

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"Оккупанты продолжают проводить мероприятия по мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Горловке Донецкой области 6 января этого года, в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, 4 из них - с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Добавляется, что после двух дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск.

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Напомним, на Киевщине готовятся к новому наступлению РФ. Власти продолжают наращивать и укреплять границы обороны и позиции защитников. Бойцов обеспечивают всем необходимым.