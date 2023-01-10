Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В оккупированном Крыму сообщают о взрывах: что известно

По всему Крыму воздушная тревога, работает ПВО и раздаются взрывы.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В оккупированном Крыму сообщают о взрывах: что известно
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

Сегодня, 10 января во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах и работе ПВО. Местные жители слышали взрывы в Симферополе, Севастополе, а также Евпатории и Гвардейском. Об этом сообщают местные СМИ.

Читайте также: В Минздраве ответили, обнаружили ли в Украине новый штамм гриппа COVID-19

В Севастополе, Симферополе и Гвардейске сообщили о работе ПВО, а в Евпатории о "хлопке". 

В небе над Симферополем видны следы от ПВО.

Напомним, на аэродроме Энгельс стало меньше самолетов. На месте осталось шесть самолетов, тогда как месяцем ранее их было около двух десятков. Кроме того, появились защитные барьеры.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK