В оккупированном Крыму сообщают о взрывах: что известно

По всему Крыму воздушная тревога, работает ПВО и раздаются взрывы.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 10 января во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах и работе ПВО. Местные жители слышали взрывы в Симферополе, Севастополе, а также Евпатории и Гвардейском. Об этом сообщают местные СМИ.

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В Севастополе, Симферополе и Гвардейске сообщили о работе ПВО, а в Евпатории о "хлопке".

В небе над Симферополем видны следы от ПВО.

Напомним, на аэродроме Энгельс стало меньше самолетов. На месте осталось шесть самолетов, тогда как месяцем ранее их было около двух десятков. Кроме того, появились защитные барьеры.