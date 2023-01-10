В Минздраве ответили, обнаружили ли в Украине новый штамм гриппа COVID-19

Новый штамм COVID-19 зафиксирован в 29 странах. В Минздраве ответили, зафиксирован ли он в Украине.

| Автор: Мальцева Ольга

Эпидемиологи заявили, что в США в октябре 2022 года было обнаружено распространение нового штамма под названием Омикрон ХВВ.1.5. Новый штамм коронавируса XBB.1.5 уже обнаружили в 29 странах. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

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В настоящее время проводятся лабораторные и эпидемиологические исследования, чтобы узнать, насколько XBB.1.5 является более серьезным, чем другие циркулирующие подварианты. Пока недостаточно доступной информации для оценки каких-либо изменений относительно тяжести инфекции, связанной с этим подтипом.

"По состоянию на начало января нового штамма ХВВ.1.5 в Украине не обнаружено, а ситуация с течением коронавируса контролируемая. Центр общественного здоровья на постоянной основе осуществляет молекулярный эпидемиологический надзор за SARS-CoV2, и с начала такого надзора уже было сделано 928 секвенирований", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что по-прежнему вакцинация является главным средством уберечься от тяжелого течения заболевания коронавирусом и потенциально новых подвариантов.

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Напомним, хакеры опубликовали результаты ПЦР-тестов Лукашенко. Он мог не делать ПЦР-тесты на ковид перед визитами к Путину.