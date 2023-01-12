Опубликованы спутниковые снимки Соледара и Бахмута
Земля изрыта воронками от взрывов российских оккупантов, а все здания в городах разрушены.
Аэрокосмическая компания Maxar вечером в среду, 11 января, опубликовала спутниковые снимки городов Соледар и Бахмут Донецкой области, которые находятся под постоянным огнем оккупантов.
Судя по снимкам, в Соледаре полностью уничтожены жилые дома и школы.
В Бахмуте вдоль дорог и на полях - тысячи воронок под снарядами.
Для сравнения Maxar опубликовала также снимки этих местностей, сделанные в августе 2022 года.
Cмотрите фотогалерею: Опубликованы спутниковые снимки Соледара и Бахмута
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