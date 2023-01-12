Земля изрыта воронками от взрывов российских оккупантов, а все здания в городах разрушены.

Аэрокосмическая компания Maxar вечером в среду, 11 января, опубликовала спутниковые снимки городов Соледар и Бахмут Донецкой области, которые находятся под постоянным огнем оккупантов.

Судя по снимкам, в Соледаре полностью уничтожены жилые дома и школы.

В Бахмуте вдоль дорог и на полях - тысячи воронок под снарядами.

Для сравнения Maxar опубликовала также снимки этих местностей, сделанные в августе 2022 года.

Cмотрите фотогалерею: Опубликованы спутниковые снимки Соледара и Бахмута

Ранее в Генштабе рассказали о продолжающихся боях в Соледаре.

Соледар стоит. Ход самой кровавой битвы войны

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