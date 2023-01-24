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Тимошенко подал в отставку с ОП, Зеленский подписал заявление

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Владимир Зеленский подписал его.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Тимошенко подал в отставку с ОП, Зеленский подписал заявление
Кирилл Тимошенко / www.president.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. Фото с соответствующим документом он опубликовал в Telegram

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"Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому руководителю областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде. Директорату по вопросам региональной политики Офиса Президента. Без вас ничего бы не было. Спасибо всем украинцам за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ - что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку. Честь имею! До встречи. С уважением, Кирилл Тимошенко", - написал он. 

Кирило Тимошенко / t.me/tymoshenko_kyrylo
Кирило Тимошенко / t.me/tymoshenko_kyrylo

На сайте президента Украины появился соответствующий указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины подписанный Владимиром Зеленским. 

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Скриншот / www.president.gov.ua
Скриншот / www.president.gov.ua

Напомним, 17 января Алексей Арестович написал заявление об увольнении из ОП. Советник Офиса президента заявил о своем увольнении после заявления в эфире о том, что якобы украинское ПВО сбило ракету, которая попала в дом в Днепре.



 

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