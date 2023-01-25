Оккупанты намерены создать новые колонии на захваченных территориях

По состоянию на ноябрь 2022 года на территории России действовало 626 исправительных колоний.

Российские захватчики готовят для украинцев новые тюрьмы. Так, оккупационная власть намерена создать на временно захваченных территориях 24 исправительные колонии. Об этом во вторник, 24 января, идет речь в распоряжении правительства России, пишет Meduza.

Как сказано в документе, оккупанты планируют построить 12 исправительных колоний в Донецкой области. Семь будут построены на оккупированной части Луганской области, три на захваченной части Херсонской области.

В Запорожской области будут построены две колонии и одна колония-поселение.

Также россияне хотят построить три лечебных исправительных учреждения и три исправительных центра.

По состоянию на ноябрь 2022 года на территории России действовало 626 исправительных колоний. СМИ отмечают, что в среднем, это примерно по семь колоний на один регион.

Напомним, российский суд приговорил крымскотатарского активиста, имама Раифа Февзиева, обвиняемого в причастности к политической партии Хизб ут-Тахрир, к 17 годам лишения свободы.

Троих жителей села Золотое Поле в оккупированном Крыму арестовали за то, что они публично слушали украинскую музыку.

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